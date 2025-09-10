Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 08:37

Buscar

Últimas notícias
X
Balanço

Preço do quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa

A queda no preço deve-se ao clima bom no Estado

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 08:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quiabo / Ceasa

Passado o período de frio intenso, o clima mais ameno contribuiu para a produção da alface. Com a boa oferta na produção, o preço da verdura caiu 12,5% na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Boa parte dessa produção é cultivada aqui, em Mato Grosso do Sul.

Outra hortaliça tipicamente sul-mato-grossense que também teve queda, de 10% nesta semana, é o quiabo, conforme a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento) da Ceasa-MS.

Já entre os aumentos mais expressivos está o do maracujá azedo, que ficou 12,5% mais caro nesta semana. O período de entressafra, quando a oferta naturalmente diminui, contribuiu para o aumento no preço do produto, ainda segundo a Dimer.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Exportações de veículos crescem quase 50% em agosto

Economia

Serasa abre dia de negociação de dívidas

Balanço

Exportações de carne bovina crescem 43,7% no acumulado do ano

Até agosto, exportações de produtos sul-mato-grossenses somam US$ 7,24 bilhões

Economia

Lotofácil da Independência sorteia prêmio recorde de R$ 220 milhões

Publicidade

Economia

Quase metade da população de MS está endividada, aponta Serasa

ÚLTIMAS

Polícia

Polícias de MS e SP realizam operação contra tráfico e armas

Ação conjunta das polícias de MS e SP mira envolvidos com tráfico de drogas e comércio ilegal de armas

Evento

Exposição celebra 17 anos da Festa da Farinha de Anastácio com apresentações culturais

Evento sobre a tradicional festa da região será na quinta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo