Preço do quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa

A queda no preço deve-se ao clima bom no Estado
Quiabo / Ceasa
Passado o período de frio intenso, o clima mais ameno contribuiu para a produção da alface. Com a boa oferta na produção, o preço da verdura caiu 12,5% na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Boa parte dessa produção é cultivada aqui, em Mato Grosso do Sul.
Outra hortaliça tipicamente sul-mato-grossense que também teve queda, de 10% nesta semana, é o quiabo, conforme a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento) da Ceasa-MS.
Já entre os aumentos mais expressivos está o do maracujá azedo, que ficou 12,5% mais caro nesta semana. O período de entressafra, quando a oferta naturalmente diminui, contribuiu para o aumento no preço do produto, ainda segundo a Dimer.
