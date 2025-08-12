Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE

Marcello Casal jr/Agência Brasil

Apesar da queda, o produto ainda acumula aumento de 41,46% em 2025 e de 70,51% nos últimos 12 meses. No IPCA de julho, o café segue como o segundo item que mais pressiona a inflação anual (5,23%), respondendo por 0,30 ponto percentual, atrás apenas das carnes (0,54 p.p., alta de 23,34%).

O preço do café moído registrou queda pela primeira vez em um ano e meio, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE. Em julho, o recuo foi de 1,01%, após uma alta acumulada de 99,46% nos 18 meses anteriores — praticamente o dobro do valor inicial.

Safra favoreceu redução

De acordo com o gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, a diminuição dos preços em julho é resultado do início da colheita, que aumentou a oferta no mercado. Ele descartou relação com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, que só passou a valer em 6 de agosto.

“Em julho, já estava começando a colheita, com oferta maior no campo. Esse aumento de disponibilidade tende a reduzir os preços”, explicou Gonçalves.

Cenário internacional

A Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) lembra que a disparada no preço do grão nos últimos meses foi causada por fatores como eventos climáticos, que prejudicaram a produção, e pela alta da demanda global — impulsionada, principalmente, pelo aumento do consumo na China.

