Preço do GNV nas bombas cai 10,23% e vendas têm incremento de 30% em postos

O preço do GNV (Gás Natural Veicular) teve queda de 10,23% na rede de postos revendedores de Campo Grande. O custo do metro cúbico praticado nas bombas caiu de R$ 4,89 para até R$ 4,39, ou seja, porcentual representa economia de 50 centavos no bolso de quem roda mais de 100 km por dia utilizando o GNV, como é o caso dos taxistas, motoristas de aplicativos, de transporte de passageiros e de entregas, além dos frentistas.

A redução do custo na bomba já foi sentida pelos empresários do setor, com reação imediata de alta na comercialização na Capital, caso do Posto Jackeline, localizado na esquina da avenida Mato Grosso com a rua 25 de Dezembro (região central). Desde a vigência da aplicação do novo percentual, a gerente administrativa Karla da Silva Amorim, detectou incremento entre 25% e 30%. “Com a queda no custo do Gás Natural Veicular nosso movimento está crescendo a cada dia, e a tendência é continuar nesse ritmo, mesmo com feriados do Carnaval”, comemora.



Para o presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, a queda no preço do GNV vai resultar em maior ganho aos motoristas, que já estão sentindo no bolso economia ao abastecer. “Embora essa disposição de redução dependa muito do mercado, a diretriz da empresa está focada nas ações do Governo do Estado, que tem orientado a contribuir nas ações para melhorar a prestação de serviços aos sul-mato-grossenses.

O GNV também é menos poluente, pois apresenta uma redução média de 20% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel e à gasolina.

Confiabilidade

Outra vantagem do GNV, frente aos seus concorrentes (etanol, gasolina e diesel), é não ser adulterado, nem furtado, além de seu fornecimento ser contínuo.