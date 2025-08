Preço do morango recua na Ceasa-MS

Divulgação/Ceasa-MS

Após um pico de procura impulsionado pela popularização do doce “Morango do Amor”, o preço do morango voltou a cair na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). Segundo a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento), a caixa com quatro bandejas está sendo comercializada por cerca de R$ 45.

Além da queda na demanda, a redução de preço é favorecida pelo período de safra nos estados de Minas Gerais e São Paulo, o que garante maior oferta e contribui para a estabilidade no mercado.