Preços de alimentos populares em dietas começam o ano em queda

Ilustrativa Pixabay

Quem começou 2025 comprometido com uma alimentação saudável encontra boas notícias no mercado. Segundo dados divulgados pela Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) nesta quinta-feira (9), vários produtos essenciais para dietas estão com preços mais baixos.

Um exemplo é a batata-doce, cujo saco está 15% mais barato em relação a dezembro, custando agora, em média, R$ 55. Já a caixa de alface crespa, muito utilizada em saladas, passou de R$ 40 para R$ 35.

A Ceasa é aberta tanto para comerciantes quanto para consumidores finais, mas os preços podem variar dependendo do volume comprado. Por isso, vale a pena pesquisar entre os diferentes quiosques.

Mesmo para o cliente final, há quedas expressivas nos preços de folhagens. O maço de agrião e couve, por exemplo, está sendo vendido por R$ 2. Já a rúcula e o espinafre custam cerca de R$ 3, enquanto a bandeja de brócolis sai por R$ 5.