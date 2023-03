Preços dos hortifrútis apresentam variação de até 300%, mostra Procon-MS

Pesquisa em estabelecimentos com venda de hortifruti / Foto: Bruno Rezende/Gov MS

Uma nova pesquisa da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) mostrou variação de 300% em produtos encontrados em hortifrúti, atacadistas e mercados varejistas de Campo Grande, visitados entre 27 de fevereiro a 3 de março.

Em bairros da área central, o produto com maior variação encontrada foi o maço de hortelã, comercializado a R$ 1,25 no Florestal Hortifruti (avenida Florestal 734 – Coophatrabalho) e a R$ 5,00 no MS Hortifruti (avenida José Nogueira Vieira 2214 – residencial Arnaldo Estêvão de Figueiredo).

Já o menor, de 0,07%, no quilo da cebola branca. O valor mais alto para comercialização, R$ 15,00, está no MS Hortifruti enquanto o menor foi localizado no Hortifruti Santa Rita (rua José Antônio 2268 – bairro Monte Castelo). Foram pesquisados 117 itens, dos quais ocorre a divulgação de 107, uma vez que os restantes não foram encontrados em, pelo menos, três estabelecimentos.

Varejistas

Foram visitados 12 varejos do ramo, apontando a variação 299,33% no salsão em maço, comercialização por R$ 11,98 no Alemão (avenida Calógeras 1.932 – Centro) enquanto o menor valor encontrado, foi de R$ 3 no Mercado do Produtor (avenida Gunter Hans 2 464).

O mel Serra da Bodoquena em embalagem de 270g foi o item que apresentou menor variação, que ficou em 2,06%. O maior valor, de R$ 19,29, foi encontrado no Gauchão (rua Padre Mussa Tuma 1 121 – Jardim Itamaracá) o e menor, de R$ 18,90, no Legal Supermercado (rua dos Arquitetos 526 – Vila Caiçara). Em relação aos varejistas, a quantidade de itens pesquisados foi 117, sendo divulgados 103 pelos mesmos critérios em relação aos horti-frutis.

Atacadistas

Entre os atacadistas, a pesquisa esteve em cinco locais e, neles, a maior variação encontrada está quilo do tomate saladete, ficando em 125,31%. O maior valor, de R$ 8,99, foi registrado no Morena Atacadista (avenida Amaro de Castro Lima 764 –Nova Campo Grande) enquanto o menor, R$ 3,99, está no Mister Junior Atacadista (avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima 2 669 – Jardim São Conrado).

A menor variação de 0,65% ocorre em relação à pera portuguesa por quilo. Nesse caso o maior valor, de R$ 13,99, está no Fort Atacadista (rua São Borja, 586 – Vila Rica) e o menor, de R$ 13,90, no Assaí (avenida Fábio Zahran 7 919 – Jardim América) e no Atacadão (avenida Cônsul Assaf Trad 3 671 – Morada Verde). No que tange aos atacadistas, a quantidade de produtos pesquisados foi a mesma dos anteriores, para divulgação de 85, pois os 32 restantes não foram encontrados em, pelo menos, três entre os locais visitados.

Confira os levantamentos:

