Prefeitura busca recursos do Estado para revitalização do Parque da Lagoa

Apresentação do projeto / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aquidauana apresentou na manhã desta sexta-feira (10) o projeto de revitalização do Parque da Lagoa. O principal projeto está orçado em pouco mais de R$ 20 milhões, com obras no Parque da Lagoa Comprida, ponto turístico da cidade.

O prefeito Odilon Ribeiro esteve reunido pela manhã com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, oportunidade em que apresentou alguns projetos em benefício para serem desenvolvidos em parceria com o Governo do Estado.

Odilon também estava acompanhado do deputado federal Beto Pereira (PSDB) e do secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas – Ronaldo Ângelo de Almeida.

“É um grande sonho para gente ver o Parque da Lagoa Comprida revitalizado, melhorado e mais protegido. Ali é um patrimônio natural da nossa cidade, poucos lugares tem o privilégio de ter um local como aquele. Estou esperançoso e espero que, em breve, possamos estar em Aquidauana assinando com o governador Eduardo Riedel a ordem de serviço para essa obra”, destacou o prefeito.

Localizado a cerca de 1,5 km do Córrego João Dias, o Parque é aberto, possui a maior lagoa urbana de Aquidauana, com uma rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além de árvores e plantas aquáticas. O espaço já é utilizado pela prefeitura para atividades ambientais, de cultura, lazer e esporte.