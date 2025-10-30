Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 17:07

Prefeitura de Anastácio antecipa pagamento dos servidores municipais

Salário referente ao mês de outubro já está disponível

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 15:58

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio anunciou que o salário dos servidores municipais referente a outubro já está disponível para saque.

“Com responsabilidade e compromisso, garantimos mais uma vez o pagamento antes do fim do mês — valorizando quem faz a cidade acontecer todos os dias”, destacou o comunicado oficial nas redes sociais.

Os servidores podem consultar o holerite de forma simples e rápida por meio do QR Code disponibilizado pela Prefeitura.

Educação

Câmara de Campo Grande aprova doação de terreno para segundo campus do IFMS

Novo campus será instalado na região BandeiraAnhanduizinho e ampliará a oferta de ensino técnico e superior na Capital

Geral

Prefeito de Nioaque recebe Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

Reconhecimento foi concedido pela Assembleia Legislativa a 134 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

