Prefeitura de Anastácio antecipa pagamento dos servidores municipais

Salário referente ao mês de outubro já está disponível
Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro
A Prefeitura de Anastácio anunciou que o salário dos servidores municipais referente a outubro já está disponível para saque.
“Com responsabilidade e compromisso, garantimos mais uma vez o pagamento antes do fim do mês — valorizando quem faz a cidade acontecer todos os dias”, destacou o comunicado oficial nas redes sociais.
Os servidores podem consultar o holerite de forma simples e rápida por meio do QR Code disponibilizado pela Prefeitura.
