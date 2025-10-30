Prefeitura de Anastácio antecipa pagamento dos servidores municipais

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio anunciou que o salário dos servidores municipais referente a outubro já está disponível para saque.

“Com responsabilidade e compromisso, garantimos mais uma vez o pagamento antes do fim do mês — valorizando quem faz a cidade acontecer todos os dias”, destacou o comunicado oficial nas redes sociais.

Os servidores podem consultar o holerite de forma simples e rápida por meio do QR Code disponibilizado pela Prefeitura.

