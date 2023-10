Prefeitura de Corumbá antecipa salário de outubro para sábado

Saque no caixa eletrônico / Renê Márcio/ PMC

A Prefeitura de Corumbá libera neste sábado, 28, Dia do Servidor Público, o salário de outubro de todos os funcionários (da ativa, aposentados e pensionistas) do Executivo municipal. “É uma forma de homenagear os trabalhadores da Prefeitura pela data”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes, que aproveitou a oportunidade para agradecer todos os servidores.

“Todos os funcionários públicos são muito importantes para que a máquina funcione bem. Por isso desde já deixo meus parabéns a todos os funcionários da Prefeitura, do Estado e da União que atuam em nossa cidade, e um abraço especial e meu muito obrigado aos servidores da Prefeitura de Corumbá”, completou Marcelo Iunes.

Para os servidores do quadro efetivo, o pagamento estará com o abono de 4,18% estabelecido pela Lei Complementar nº. 321, de 28 de junho de 2023, e prorrogado até dezembro deste ano por meio do Decreto nº. 3.054, publicado na edição de 26 de setembro do DIOCORUMBÁ. Com a antecipação da folha salarial de outubro, a Prefeitura injeta diretamente mais de R$ 18 milhões na economia local.