Prefeitura de Corumbá libera o 13º salário para servidores municipais

Salários disponpiveis para saque / Renê Márcio, PMC

A Prefeitura de Corumbá anunciou, nesta sexta-feira (13), o pagamento do 13º salário para todos os servidores municipais, incluindo os da ativa, aposentados e pensionistas. A medida representa uma injeção de aproximadamente R$ 23,8 milhões na economia local.

O prefeito Marcelo Iunes destacou a importância do trabalho dos servidores ao longo de sua gestão. "Quero agradecer a parceria e o empenho de todos ao longo desses quase sete anos de administração. Cuidar da nossa cidade e investir no seu desenvolvimento só foi possível com a dedicação e o esforço de muitas pessoas", afirmou o prefeito.

Iunes também ressaltou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos e a regularidade no pagamento dos salários. "Cumprimos nosso compromisso de valorizar cada funcionário público, reordenar as carreiras funcionais e dialogar com os trabalhadores, além de pagar os salários sempre dentro do mês trabalhado", completou.

Em sua fala, o prefeito também enfatizou que, nos últimos 30 dias de sua gestão, mais de R$ 50 milhões serão injetados na economia local, com os pagamentos do 13º salário, além dos salários de novembro e dezembro. "Isso só é possível graças ao planejamento e ao respeito aos recursos públicos", afirmou.

Por fim, Marcelo Iunes desejou aos servidores e à população um Natal e um Ano Novo repletos de paz e felicidade.