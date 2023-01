Prefeitura deposita salário de servidores nesta sexta-feira

Prefeitura de Corumbá / Divulgação PMC

A Prefeitura de Corumbá antecipou para esta sexta-feira (27) o depósito referente aos salários de janeiro de todos os servidores municipais, sendo efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas. Os valores estarão disponíveis para saque no sábado (28) aos correntistas do Bradesco. Para os funcionários que optaram pela portabilidade, os vencimentos devem estar em conta até a tarde da segunda-feira (30).

“Como pagamos dezembro no dia 28, optamos por antecipar também o salário de janeiro, já que fevereiro também será pago no dia 28, último dia útil do próximo mês. Essa antecipação só é possível graças ao planejamento que é feito pela nossa Gestão. A nossa Administração é séria, transparente e trata o dinheiro público com o devido respeito”, disse o prefeito Marcelo Iunes.

O Bradesco disponibiliza, além da sua agência da rua Delamare e do Posto de Atendimento da Prefeitura, outros seis pontos de atendimento (caixa eletrônico) para seus clientes. São eles: Posto São Cristóvão, Colombo, 1019, Esquina Frei Mariano; Farmácia Mais Popular, Major Gama, 666, Esquina Cuiabá; Supermercado Cidade Branca, Dom Aquino, 1793, Esquina Luís Feitosa; Posto Janjão 3, Porto Carrero, 300, Esquina Ladário; Posto Janjão 2, Cyríaco de Toledo, esquina Piauí; e Posto Janjão 1, Ricardo Franco, 43, saída para Campo Grande.

O banco também disponibiliza pontos de atendimento Bradesco Expresso (saques, depósitos e pagamento de boletos): E-Pago Casas Bahia, na Rua Treze de Junho, 898, Centro; Kaiane Conveniência, Porto Carrero, 1340, Centro; Conveniência Porto Carrero, Porto Carrero, 1471, Centro; Madeireira Corumbá, Rua Vinte e Um de Setembro, 83, Aeroporto; Empório Brasil, Cyríaco de Toledo, 166, Nova Corumbá; e Deposito Caçula, Rua Cuiabá, 819, Esquina Antônio Maria.