Prefeitura divulga calendário de parcelamento do IPTU; confira

Prefeitura de Bonito / (Foto: Divulgação)

Vence no dia 10 de abril o pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) à vista com desconto de 10% aos contribuintes de Bonito. Os moradores que preferiram o parcelamento têm desconto de 5% no valor.

Conforme o calendário, as parcelas vencem todo dia 10 de casa mês até setembro para os contribuientes que aderiram o parcelamento em seis vezes.

Confira o calendário:

1° Parcela - 10 de abril

2° Parcela -10 de maio

3° Parcela - 10 de junho

4° Parcela - 10 de julho

5° Parcela - 10 de agosto

6° Parcela - 10 de setembro.

A Prefeitura de Bonito reforça que o valor é revertido para investimentos na cidade, como na saúde, educação, lazer e infraestrutura.