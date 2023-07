Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública está com inscrições abertas

Inscrições até 8 de agosto / Divulgação

Iniciativas inovadoras que ampliam a humanização e eficiência da administração estadual são reconhecidas por meio do são reconhecidas Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, que em 2023 chega à sua XVIII edição.

A iniciativa promovida pelo Governo do Estado por intermédio da SAD (Secretaria de Administração) e da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) prorrogou as inscrições até 8 de agosto de 2023, com o intuito de oportunizar a participação a mais servidores estaduais.

Dividido em duas modalidades (Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis) e quatro eixos temáticos (Gestão, Social, Infraestrutura e Econômico e Ambiental), o concurso oferece uma premiação de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

Primeira colocada na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso – eixo Econômico e Ambiental em 2022, Marina Hojaij Dobashi, servidora desde 2015, representou a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com o projeto Comunidades Rurais Conectadas em MS – Programa Conecta MS, focado no fomento à conectividade nas áreas rurais do Estado.

Já implementado desde 2020 sob outro formato, a proponente relata que o projeto tem potencial transformador e as salas digitais atendem todo público envolvido com a comunidade rural, desde as crianças que fazem uso para brincar, estudar e ver filmes como também a comunidade e transeuntes que passam pelo local. Pelo fato da Internet ser livre. “O maior objetivo da ação é aumentar a rede de inclusão digital, com o objetivo de gerar conhecimento e oportunidades de negócios para as potencialidades das regiões onde as salas estarão instaladas, visando o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul”, destaca Marina.

A vencedora explica ainda que o projeto tem grande relevância socioeconômica e que houve uma mobilização transversal para a execução da proposta, que era um propósito de várias pessoas unidas com um mesmo propósito. “O Conecta MS tem um cunho social muito grande, de levar conectividade às comunidades extremamente remotas, com potencial de mudar a vida daquele lugar. Para muitos foi a primeira vez que a oportunidade de ampliar o contato aconteceu. E o melhor é o volume de conhecimento que se leva por um computador ligado à Internet. Eu confiava na visibilidade e importância do mesmo, por isso queria que todos conhecessem. Agradeço ao SENAI/MS, Instituto Agwa, Ecoa, Agraer e diversas pessoas que não medem esforços para fazer sonhos se tomarem realidade”, finaliza.

Resultados como este motivaram a prorrogação do prazo, pois comprovam o poder transformador dos projetos apresentados. “Todos os anos recebemos projetos originais e de grande relevância, sendo que a maioria tem grande aplicabilidade e já nos mostra resultados efetivos. Por isso, decidimos ampliar o prazo para que mais servidores pudessem estruturar suas propostas e concorrer”, explica o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti.

As inscrições vão até 8 de agosto, por meio do site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br.

A iniciativa é coordenada pela Escolagov, com colaboração de SAD, Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul).