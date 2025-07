Presidente da Nelore MS diz que tarifa dos EUA tem impacto limitado

Gado para corte

A decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre a carne bovina brasileira ganhou manchetes e gerou especulações no mercado. No entanto, o real impacto dessa medida na pecuária nacional é limitado — o que não impediu alguns frigoríficos de explorar o tema como pretexto para derrubar o preço do boi no campo, denuncia Paulo Matos, presidente da Nelore-MS.

“Os EUA compram apenas 8% da carne que exportamos, o que representa 2,3% da produção brasileira. Falar em colapso de mercado interno é, no mínimo, má-fé. É um discurso criado para tentar jogar a conta dessas tarifas em cima do produtor, pagando menos pelo nosso boi,” destaca Matos.