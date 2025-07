Pressionada por conta de luz, prévia da inflação de julho é de 0,33%

Agência Brasil

A prévia da inflação oficial registrou alta de 0,33% em julho, acima do índice de 0,26% observado em junho. O aumento foi influenciado principalmente pela alta na conta de luz e reajustes de tarifas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (25).

Com o resultado de julho, o IPCA-15 acumula alta de 5,3% em 12 meses, acima do teto da meta de inflação estipulada pelo governo, que é de 4,5%. No mesmo mês de 2024, o índice havia sido de 0,30%.

Energia elétrica tem maior impacto de alta

O grupo habitação subiu 0,98% em julho, com destaque para a energia elétrica residencial, que avançou 3,01%. O reajuste é consequência da manutenção da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Essa cobrança adicional foi adotada para custear a geração de energia por usinas termelétricas em meio à queda dos níveis dos reservatórios.

Além disso, reajustes regionais nas tarifas de energia contribuíram para o impacto no índice nacional, refletindo aumentos em capitais como São Paulo, Rio e Belo Horizonte.

Transportes e passagens aéreas também sobem

O grupo transportes teve alta de 0,67% no mês, puxado principalmente pelas passagens aéreas, que subiram expressivos 19,86%, e pelos serviços de transporte por aplicativo, com alta de 14,55%. Em contrapartida, os combustíveis recuaram 0,57%, com quedas no gás veicular, diesel, etanol e gasolina — este último com impacto de -0,03 ponto percentual no IPCA-15, o maior alívio individual do índice.

Sobre o IPCA-15

O IPCA-15 segue a mesma metodologia do índice oficial de inflação (IPCA), mas com período de coleta de preços antecipado — de 14 de junho a 15 de julho, no caso deste mês. A pesquisa considera famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos (atualmente em R$ 1.518) e coleta dados em 11 regiões metropolitanas e cidades brasileiras. O IPCA cheio de julho será divulgado no dia 12 de agosto.

