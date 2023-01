Primeira parcela do Bolsa Família e Auxílio Gás será paga na quarta-feira

Valor será depositado nas contas cadastradas / (Foto: Reprodução)

Começa a ser pago na próxima quarta-feira (18) as primeiras parcelas do Bolsa Família e Auxílio Gás aos beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único). Os valores vão até R$ 600 e R$ 112 para compra de gás.

O Bolsa Família terá o pagamento adicional de R$ 150 a mais por criança de até 6 anos, que deve começar a ser pago a partir de março, conforme o Ministério da Cidadania.

O beneficiário poderá consultar o valor no Caixa Tem, disponível para iOS e Android. Também é possível movimentar o dinheiro por saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.