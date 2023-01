Primeira parcela do IPVA vence no dia 31 de janeiro

Pagamento à vista do IPVA em 2023 segue com 15% de desconto aos motoristas / Chico Ribeiro

A primeira parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) vence no dia 31 de janeiro. Segundo o Governo de Mato Grosso do Sul, a alíquota do tributo se mantém em 3% - o que significa uma redução de 40%, assim como os tradicionais 15% de desconto para pagamento à vista.

A decisão foi tomada em conjunto pelo Governador Reinaldo Azambuja e Governador eleito Eduardo Riedel, para ajudar os contribuintes na retomada da economia e promover justiça social. Com isso a alíquota do IPVA fica em 3% para automóveis - redução de 40%, haja vista os 5% previsto em Lei. Para caminhão, ônibus e micro-ônibus a alíquota fica em 1,5%. Ela também teve uma redução de 50% na cobrança, já que antes era 3%.

Outra redução mantida será para os motorhomes, que neste ano teve alíquota de 1,5%, porque teve redução de 50% (antes era 3%). Já para as motocicletas a alíquota continua em 2%. Os automóveis com capacidade de até oito pessoas, excluído o condutor, que utilizem motores acionados a óleo diesel a alíquota é de 4,5%, o que significa uma redução de 25%.

Parcelamento

Para o pagamento à vista do IPVA 2023 continua o desconto de 15%, até o dia 31 de janeiro. A opção de parcelamento não tem desconto. Os proprietários que porventura não estiverem de posse dos boletos, podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet., pelo site www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/.