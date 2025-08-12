Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 19:12

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Problema técnico adia divulgação da taxa de desemprego do IBGE

Instituto realiza ajustes e correções de inconsistências tecnológicas

Redação

Publicado em 12/08/2025 às 16:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta terça-feira (12) que a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, referente ao trimestre encerrado em julho, será adiada em 18 dias. Inicialmente prevista para 29 de agosto, a publicação dos dados de desemprego passará para 16 de setembro.

Segundo o órgão, o atraso foi causado por inconsistências tecnológicas no processo de transmissão da seleção de domicílios para os dispositivos usados na coleta. Com isso, o fechamento do banco de dados de julho, antes programado para a primeira semana de agosto, foi transferido para a semana seguinte, alterando todas as etapas posteriores da produção.

Leia Também

• IBGE poderá contratar 9.580 temporários para pesquisas

• IBGE lança programa de inteligência para fortalecer políticas públicas

• Seis em cada dez quilombolas vivem em área rural, revela Censo do IBGE

Importância da Pnad

A Pnad Contínua é a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país. A cada trimestre, pesquisadores visitam 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal, entrevistando pessoas com 14 anos ou mais. O levantamento considera diferentes formas de ocupação — com ou sem carteira assinada, temporário ou por conta própria — e define como desempregadas apenas aquelas que estão efetivamente procurando trabalho.

O estudo difere do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registra apenas dados de trabalhadores com carteira assinada.

Calendário preservado

O IBGE informou que o atraso não afetará a divulgação dos demais trimestres e que o calendário regular será mantido. A Pnad Contínua Trimestral será publicada normalmente nesta sexta-feira (15), com dados detalhados por sexo, idade, escolaridade e cor da população.

Recorde histórico
A última divulgação da Pnad Contínua Mensal, referente ao trimestre encerrado em junho, registrou taxa de desemprego de 5,8% — a menor da série histórica, iniciada em 2012.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses, diz IBGE

Economia

Procon MS aponta variação de até 20% nos combustíveis em Campo Grande

Economia

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais

Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos

Dados

Jucems registra abertura de 1.223 empresas em julho

Publicidade

Economia

Mega-Sena sem ganhadores e próximo sorteio estimado em R$ 40 milhões

ÚLTIMAS

Polícia

Idoso é encontrado morto em fazenda na zona rural de Bodoquena

PM foi acionada na última segunda-feira

Política

Anastácio leva Festa da Farinha à Jornada do Patrimônio 2025

A jornada reúne 14 municípios sul-mato-grossenses

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo