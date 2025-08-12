Problema técnico adia divulgação da taxa de desemprego do IBGE

Fernando Frazão/Agência Brasil

Segundo o órgão, o atraso foi causado por inconsistências tecnológicas no processo de transmissão da seleção de domicílios para os dispositivos usados na coleta. Com isso, o fechamento do banco de dados de julho, antes programado para a primeira semana de agosto, foi transferido para a semana seguinte, alterando todas as etapas posteriores da produção.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta terça-feira (12) que a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, referente ao trimestre encerrado em julho, será adiada em 18 dias. Inicialmente prevista para 29 de agosto, a publicação dos dados de desemprego passará para 16 de setembro.

Importância da Pnad

A Pnad Contínua é a principal pesquisa sobre mercado de trabalho no país. A cada trimestre, pesquisadores visitam 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios de todos os estados e do Distrito Federal, entrevistando pessoas com 14 anos ou mais. O levantamento considera diferentes formas de ocupação — com ou sem carteira assinada, temporário ou por conta própria — e define como desempregadas apenas aquelas que estão efetivamente procurando trabalho.

O estudo difere do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registra apenas dados de trabalhadores com carteira assinada.

Calendário preservado

O IBGE informou que o atraso não afetará a divulgação dos demais trimestres e que o calendário regular será mantido. A Pnad Contínua Trimestral será publicada normalmente nesta sexta-feira (15), com dados detalhados por sexo, idade, escolaridade e cor da população.

Recorde histórico

A última divulgação da Pnad Contínua Mensal, referente ao trimestre encerrado em junho, registrou taxa de desemprego de 5,8% — a menor da série histórica, iniciada em 2012.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!