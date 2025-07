Procon de MS divulga pesquisa da cesta básica de julho em Campo Grande

Pesquisa considera levantamento em 14 supermercados localizados nas sete regiões / Divulgação

O Procon Mato Grosso do Sul divulga, nesta segunda-feira (28), a pesquisa de preços da cesta básica referente ao mês de julho, em Campo Grande. Conforme o levantamento, o setor de hortifrúti apresentou as maiores variações, com um dos itens superando 250%. É importante ressaltar que os preços podem ter sofrido alterações desde a data da coleta.

Equipes da Unidade de Orientação e Pesquisa utilizaram metodologia regionalizada ao visitar, no dia 21 de julho, 14 supermercados localizados nas sete regiões administrativas da Capital. Essa abordagem teve como objetivo aprofundar a investigação em áreas específicas, proporcionando resultados mais precisos e facilitando a comunicação transparente das informações.