11 de Agosto de 2025 • 22:46

Economia

Procon MS aponta variação de até 20% nos combustíveis em Campo Grande

No comparativo mensal entre julho e agosto, houve estabilidade nas médias dos principais combustíveis

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 21:04

Os dados foram coletados em estabelecimentos de todas as regiões administrativas da Capital / Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pesquisa realizada pelo Procon de Mato Grosso do Sul revelou variações significativas nos preços dos combustíveis comercializados em 23 postos de Campo Grande. O levantamento foi feito no último dia 4 de agosto e mostrou que o etanol comum foi o combustível com maior diferença de valor entre os estabelecimentos, chegando a 20,27% no pagamento com cartão de crédito e 17,04% no débito ou dinheiro.

A gasolina comum e aditivada também apresentou oscilações relevantes, com média de 14,46% nas compras a crédito. Já o diesel S10 aditivado teve as menores variações: 3,34% à vista e 6,68% no crédito, demonstrando maior estabilidade. O GNV (Gás Natural Veicular) teve variação de 11,66% por metro cúbico, com preço médio de R$ 4,62.

Os dados foram coletados em postos de todas as regiões administrativas da Capital e, apesar de estarem sujeitos a alterações diárias, servem como referência para os consumidores no momento de abastecer.

Comparativo mensal

Em relação ao mês de julho, os preços apresentaram estabilidade ou pequenas oscilações. A gasolina comum teve leve redução de 0,34% em ambas as formas de pagamento, enquanto a aditivada caiu até 0,66%. Já o etanol aditivado subiu 1,83% para pagamentos em dinheiro ou débito e recuou 1,77% no crédito. O diesel S10 comum subiu entre 0,50% e 0,82%. No caso do GNV, foi registrada uma pequena queda de 0,22%.

O Procon-MS destaca que alguns postos mantêm preços iguais, independentemente da forma de pagamento, mas orienta que os consumidores estejam atentos às variações e evitem preços muito abaixo da média, o que pode indicar problemas na qualidade do combustível.

Além da pesquisa de preços, o Procon recomenda abastecer no início da manhã ou à noite, horários em que há menor perda por evaporação. Outra orientação é dar preferência a postos que possuam o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), garantindo maior segurança na compra.

Os dados completos do levantamento, detalhados por posto e região, estão disponíveis no site oficial da instituição: www.procon.ms.gov.br.

