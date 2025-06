Procon/MS aponta variação de até 238% nos itens de festa junina

Kleber Clajus

Com a aproximação das festas juninas, a demanda por itens tradicionais aumentou e, com ela, a necessidade de pesquisar antes de comprar. Levantamento realizado pelo Procon de Mato Grosso do Sul, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, identificou variações significativas nos preços de produtos típicos em 15 atacadistas de Campo Grande. A maior diferença encontrada chegou a 238,10%.



Segundo o órgão, vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o levantamento considerou o comportamento de compra dos consumidores nesse período, marcado pela realização de eventos familiares e comunitários que exigem compras em maior volume.



Entre os doces, a paçoca se destacou com ampla variação. A embalagem de 1,050 kg de uma marca tradicional foi encontrada entre R$ 24,95 e R$ 46,90, representando uma diferença de 87,98%. Já a versão em formato rolha (550g) teve preços entre R$ 19,90 e R$ 25,90.



Nas bebidas alcoólicas, a pesquisa apontou que cachaças de 965 ml foram vendidas entre R$ 11,89 e R$ 19,39, enquanto os vinhos tintos de mesa (750 ml) custaram de R$ 12,95 a R$ 22,59.



O produto com a maior variação de preço foi o coco ralado sem açúcar (100g), com diferença de 238,10%, sendo encontrado entre R$ 3,99 e R$ 13,49, dependendo do estabelecimento.



No setor de hortifrúti, o gengibre – ingrediente comum no preparo do quentão – teve preços oscilando de R$ 8,99 a R$ 23,99, uma diferença de 166,85%. A cebola apresentou variação de 114,70%, enquanto a maçã oscilou 55,79%.



O levantamento também incluiu itens como cereais, grãos, leite, batata palha, molhos e enlatados.



O secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, recomendou atenção dos consumidores. “É fundamental pesquisar os preços, verificar a validade dos produtos perecíveis e exigir a nota fiscal, especialmente em compras de grandes quantidades”, afirmou.



A pesquisa completa, com os preços detalhados por produto e estabelecimento, está disponível no site do Procon/MS e pode ser acessada diretamente pelo link: https://tinyurl.com/yc827r4c.

