Procura por morango cresce 50% na Ceasa de MS

Morangos / Ceasa

A procura pelo morango aumentou na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) em meio a febre do morango do amor. A sobremesa feita com a fruta viralizou nas redes sociais na última semana e, desde então, caiu nas graças do consumidor, com vendas superiores às de datas comemorativas.

"Tanto os supermercados, quanto o consumidor final estão vindo procurar aqui, acredito, que por causa do morango do amor. Na semana retrasada já sentimos um aumento, mas não foi tão significativo, mas a partir da semana passada o mercado sentiu bastante a procura, explodiu", comenta Higa.

São Paulo, estados da Região Sul e, principalmente, Minas Gerais estão entre os principais estados fornecedores de morangos para as empresas da Ceasa de Mato Grosso do Sul. Com a procura em alta, os preços também aumentaram nas regiões produtoras. Consequentemente, os comerciantes também tiveram que repassar esses custos para o consumidor.

Nesta semana, o preço da caixa com quatro bandejas do morango aumentou cerca de 35% em duas das empresas que comercializam a fruta na Ceasa-MS. O produto está custando, em média, R$ 38 nas Centrais. "É a famosa lei da procura e da oferta. Teve bastante procura no produtor e ele acabou aumentando o preço lá na roça. Isso acaba impactando para nós que vendemos para o comércio", comenta Higa.

Apesar disso, o Fernando Higa diz que comprar diretamente na Ceasa ainda sai mais barato. A empresa Girelli Comercio de Frutas e Verduras, na Ceasa-MS, viu os estoques de morango zerarem quarta-feira (24), mas novos pedidos já foram feitos. A expectativa é de quenesta semana o fornecimento já esteja a pleno vapor.

Os morangos comercializados na empresa também são produzidos em Minas Gerais e Região Sul do Brasil, explica a vendedora Giselle Tenório. Giselle também atribuiu ao morango do amor o aumento na demanda pela fruta na empresa. "Quem sofre é a maça do amor, que é pioneira, e agora está em desuso", brinca.

