Produção industrial de Mato Grosso do Sul cai 9%

Indústria de celulose da Suzano / (Foto: Nathália Alcântara/ Jornal Midiamax)

A indústria de Mato Grosso do Sul registrou um dos maiores recuos do país em abril de 2025, com queda de 9% na produção em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado teve o segundo maior recuo entre os 18 locais analisados, atrás apenas do Rio Grande do Norte (-12,9%).



A retração em Mato Grosso do Sul segue a tendência de desempenho negativo observada em grande parte do país. No total, 11 dos 18 estados pesquisados apresentaram queda na comparação com abril de 2024, refletindo também o desempenho nacional, que foi de -0,3% no período.



Produção industrial também recuou de março para abril

Na comparação mensal, ou seja, entre março e abril deste ano, Mato Grosso do Sul também apresentou desempenho negativo, com queda de 1,4%. Nesse recorte, o IBGE analisou 15 estados, e nove deles registraram redução na produção, entre eles grandes polos industriais como São Paulo (-1,7%), Rio de Janeiro (-1,9%) e Amazonas (-1,3%).



Os maiores recuos ocorreram no Ceará (-3,9%) e Espírito Santo (-3,5%). Já Pernambuco, com expressivo aumento de 31,3%, liderou os avanços na produção, seguido por Goiás (4,6%) e Bahia (0,5%).



Acumulado do ano e últimos 12 meses

No acumulado do ano, o cenário industrial também é desfavorável para Mato Grosso do Sul. Apesar da leve alta de 1,4% na média nacional, dez estados apresentaram retração, enquanto apenas oito registraram crescimento. O Rio Grande do Norte (-18,2%) e Pernambuco (-15,9%) lideram as quedas.



Já no acumulado dos últimos 12 meses, o desempenho da indústria brasileira foi positivo, com alta de 2,4%, impulsionada especialmente por estados como Pará (9%), Santa Catarina (7,4%) e Paraná (5,6%). Mato Grosso do Sul, no entanto, não aparece entre os estados com crescimento, evidenciando o ritmo mais lento do setor no estado ao longo do último ano.

