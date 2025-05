Produtores rurais têm até 2 de junho para declarar rebanho em MS

Independentemente do tamanho do rebanho, a obrigatoriedade vale para todos os criadores e abrange / Iagro-MS

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) reforça o alerta especial aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul: termina no dia 2 de junho o prazo para que seja entregue a Declaração de Rebanho e Atualização Cadastral de 2025. Realizar o procedimento é obrigatório e não haverá prorrogação de prazo de entrega.

Até agora, pouco mais de 50% dos produtores cumpriram a exigência. Quem não realizar o procedimento de declaração dentro do prazo ficará sujeito a multas, bloqueio na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias, o que pode impactar diretamente a comercialização e o transporte de animais.

Independentemente do tamanho do rebanho, a obrigatoriedade vale para todos os criadores e abrange as espécies: bovinos e bubalinos; aves de subsistência (galinhas, patos, perus, codornas, aves ornamentais, entre outras); suínos de subsistência; caprinos e ovinos; equídeos (cavalos, asininos e muares); abelhas, bicho-da-seda e animais aquáticos.

Como fazer a declaração?

O processo pode ser feito de duas formas:

Online, pelo sistema e-Saniagro, disponível no site www.iagro.ms.gov.br

Presencial, nas unidades locais da Iagro; os endereços estão disponíveis no site

Além de evitar sanções, o controle atualizado do rebanho é fundamental para garantir a vigilância sanitária no Estado, prevenir a disseminação de doenças e fortalecer o mercado agropecuário sul-mato-grossense, mantendo o Estado como referência em sanidade animal.

Com alto volume de acessos próximo ao fim do prazo, existe a possibilidade do sistema onde é feita a declaração apresentar lentidão. Sendo assim, a Iagro orienta que os produtores não deixem para fazer o procedimento na última hora.

*Com informações do Governo de MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!