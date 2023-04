Produtos de qualidade são a marca da agricultura familiar aquidauanense

Secretária de Produção, Paula Sousa Polin destaca o trabalho em favor da produção agrícola / Ronald Regis

A agricultura familiar vem se apresentando como uma atividade agrícola em ascensão. Muita gente inicia ou já está em plena produção com sua lavoura, mas desconhece que pode conseguir incentivos, não financeiros, porém de maquinário e de orientação e curso, para conduzir seu cultivo de maneira segura, conseguindo um solo ideal, que produza uma fruta, verdura ou legume de qualidade, mas que ainda não sabe qual o caminho a ser seguido, a secretária orienta, “ela tem que vir até aqui. Na Secretaria, a gente abre uma ordem de serviço, se for o caso, de preparo de terra para plantio, tem um cronograma tudo certinho. Quando o trator vai, chega no dia de ir, a pessoa responsável liga avisando que o trator está indo para gradear, para preparar à terra”, orienta a secretária de Produção, Paula Sousa Polini.

Um dos maiores resultados da agricultura familiar na cidade de Aquidauana, está nos assentamentos, Indaiás, onde é feita uma grande produção com trator fornecido pela prefeitura que fica permanentemente no local para atender as necessidades dos agricultores.

“Grande parte da produção dos assentamentos é por conta da “gradeação” de terra do trator da associação e o tratorista da prefeitura.” Completa a secretária, destacando que, “Cada aldeia hoje tem um trator que é da prefeitura e que também são "gradeados" e beneficiados com nosso trator”.

Além da comercialização de seus produtos nas feiras livres, nos supermercados e comércio da região, o pequeno agricultor pode ser integrante do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que trata da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o programa de merenda escolar, que contribui em oferecer uma alimentação saudável e adequada, respeitando a cultura e as tradições locais, além de formar hábitos alimentares saudáveis, alcançando o desenvolvimento sustentável, promovendo geração de renda, desenvolvimento da pequena produção agrícola, pecuária, movimentando a economia e impulsionando o desenvolvimento do município.

Veja onde buscar informa sobre a agricultura familiar em Aquidauana



Ampliando a área de ação no campo, a Prefeitura e a Secretaria de Produção, irão iniciar em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o incentivo à piscicultura, “Nós vamos abrir o tanque da piscicultura, e estamos em parceria como Senar. A gente vai, abre o tanque, e o Senar vem com assistência técnica para o produtor. Aí quem tiver interesse tem que procurar a secretaria também”, explica a secretária de Produção, Paula Sousa Polini

A secretaria também oferece cursos através do Senar, que formam profissionais ou aprimore o conhecimento do produtor rural, como aconteceu recentemente com cursos na área da piscicultura e de tratoristas. As informações devem ser todas obtidas na sede da Secretaria Municipal de Produção, que fica na rua Giovane Toscano de Brito, n.º 2765, bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, das 07:00 às 13:00h, de segunda a sexta-feira, telefone 3241-5874.