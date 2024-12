Programa Concilia Aquidauana negocia dívidas com a prefeitura até dezembro

Monumento de Aquidauana / Divulgação

Quem tem dívidas de impostos ou tributos com a Prefeitura de Aquidauana pode aproveitar o programa "Concilia Aquidauana" para regularizar a situação e começar 2025 com as contas em dia.

Além da negociação, o programa oferece descontos de 100% em juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista e em parcela única.

O prazo para adesão é até 31 de dezembro deste ano. Para participar, basta procurar o Núcleo de Tributação e formalizar a adesão ao programa.