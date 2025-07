Projeto apresentado no Pantanal Tech aponta caminhos da Olericultura de Aquidauana

Vitrine concilia cultivo de fruticultura e hortaliças em sistema diversificado e adaptável a pequenas propriedades / (Foto: Ryan Santos / OPantaneiro)

Durante o Pantanal Tech, realizado em Aquidauana, mais um projeto inovador chamou a atenção dos visitantes ao apresentar sistemas de produção que aproveitam integralmente o espaço de cultivo de hortifrutis, preservando a biodiversidade e promovendo a sustentabilidade no campo. A vitrine tecnológica, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Maiele Leandro da Silva, integra técnicas modernas e experimentos desenvolvidos em campo, voltados especialmente para a realidade da agricultura familiar no Pantanal.

A proposta alia fruticultura e hortaliças em um sistema diversificado e adaptável a pequenas propriedades, como explica Flávio Rodrigues Cabreira, em entrevista ao jornal O Pantaneiro. “É um experimento desenvolvido com a ideia de aproximar para a realidade do produtor do Estado, que é possível ter uma produção de fruticultura em uma pequena área. Na fruticultura pode demorar até 3 anos numa produção. Nessas entrelinhas (período) sem produção, vai ficar produzir nada? Então, a ideia seria produzir o ciclo rápido, por exemplo, as hortaliças, que em torno de 40 dias pode ser comercializada. Isso vai ajudar o pequeno produtor rural ter um retorno quase rápido até esperar as frutíferas produzirem.”

O projeto está sendo desenvolvido na UEMS de Aquidauana, com foco nas condições do Pantanal, buscando não apenas avanço científico, mas também soluções práticas para agricultores familiares da região. “Isso (projeto) está sendo desenvolvido na UEMS de Aquidauana com o foco no Pantanal, não apenas para pesquisas científicas, mas como possibilidades para o agricultor familiar diversificarem a produção para fonte de renda”, afirmou Cabreira.

Entre as culturas testadas e cultivadas no sistema estão bananas, alfaces, maracujá, berinjela, feijão e quiabo, demonstrando como a diversificação pode ser uma alternativa viável para garantir renda ao longo de todo o ano, mesmo em pequenas áreas.

