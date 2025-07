É possível fruticultura familiar com produção diversificada e sustentável

Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Adriana de Castro Correia da Silva, o projeto alia práticas sustentáveis à inovação / (Foto Ryan Santos/OPantaneiro)

Um dos destaques do Pantanal Tech, realizado em Aquidauana, foi a apresentação de um modelo de produção voltado à agricultura familiar, com foco na diversificação de culturas, sustentabilidade e uso eficiente do espaço rural. A proposta integra frutíferas e hortaliças em sistemas que garantem colheitas contínuas ao longo do ano, mesmo em pequenas propriedades.

Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Adriana de Castro Correia da Silva, o projeto alia práticas sustentáveis à inovação, promovendo o aproveitamento total da área de cultivo e contribuindo para a segurança alimentar e o aumento da renda de produtores locais. “A gente aqui trabalha com frutíferas de várias espécies, várias variedades, a ideia é desenvolver tecnologias para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, para que os agricultores tenham opção de diversidade na sua produção. Então num pequeno espaço é possível produzir diversas variedades, e assim ter produção durante o ano todo, e diversidade. É interessante para a segurança alimentar também, porque durante todo o ano é possível fornecer produtos diferentes, e assim ter renda para a qualidade de vida”, explicou a professora.