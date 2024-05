Projeto Rural Sustentável - Cerrado divulga pesquisas em seminário

O Projeto Rural Sustentável - Cerrado anuncia o primeiro Seminário de divulgação das Pesquisas apoiadas pelo Projeto, marcado para a quarta-feira, 08/05, a partir das 8h30, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O evento tem como objetivo apresentar dez pesquisas que estão impulsionando avanços e inovações para uma produção mais sustentável no campo.

Serão apresentadas quatro pesquisas selecionadas pelo Edital de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e 6 de Pesquisa Direcionada (PD). Dentre os temas abordados, estão estratégias para potencializar o incremento do carbono nos solos agrícolas, monitoramento da expansão dos sistemas de integração, estudo ecológico e socioeconômico do Baru em Nioaque–MS, entre outros.

O evento disponibiliza 100 vagas gratuitas para o público geral, com inscrição necessária por meio de formulário. O Seminário é uma oportunidade única para conhecer de perto as pesquisas que estão moldando o futuro da agricultura sustentável no estado.

Sobre o Projeto Rural Sustentável - Cerrado:

O PRS - Cerrado tem como objetivo promover a geração de conhecimento e fortalecer a massa crítica de instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento envolvidas nas tecnologias de baixa emissão de carbono no Cerrado. Com investimento de mais de 12 milhões de reais, o projeto apoia 35 pesquisas científicas agrupadas por temáticas, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e eficiente.

A iniciativa contempla duas linhas de atuação: Edital de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Pesquisas Direcionadas, com projetos voltados para sistemas sustentáveis de produção agropecuária e respostas às principais lacunas e demandas de conhecimento na área.

Não perca a oportunidade de participar deste evento único e se inteirar sobre as pesquisas que estão transformando o cenário agrícola no estado de Mato Grosso do Sul.

*As informações são da Embrapa.