Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 22:15

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Proposta do Orçamento de 2026 prevê salário mínimo de R$ 1.631

Valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao atual

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 21:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O valor final do salário mínimo em 2026 pode ficar ainda maior / Agência Brasil

A nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O Projeto da Lei Orçamentária de 2026, enviado na noite desta sexta-feira, 29, ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.631, R$ 1 mais alto que o valor de R$ 1.630 proposto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

O valor representa aumento nominal de 7,28% em relação ao salário mínimo de R$ 1.518 em 2025. A alta obedece à regra aprovada no fim do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação do ano anterior.

Leia Também

• Senado aprova reajuste no salário dos militares das Forças Armadas

• Prefeitura de Anastácio antecipa salário de junho para servidores municipais

• Sonora abre seleção para contratação de 70 professores com salário de R$ 3,3 mil

Pela regra atual, o salário mínimo subirá o equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro de 2025, 4,78%, mais o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de 2024, o que daria valorização de 8,18%. No entanto, há um limite de crescimento de 2,5% acima da inflação, que reduz o reajuste para 7,28%.

O valor final do salário mínimo em 2026 pode ficar ainda maior, caso o INPC até novembro suba mais que o esperado. Com base na inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o governo enviará uma mensagem modificativa ao Congresso no início de dezembro.

*Com informações da Agência Brasil

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Economia

Banco Central anuncia mudanças no Pix para reforçar devolução em casos de fraude

Semadesc

MS mantém crescimento do mercado formal de trabalho

Economia

Galípolo: Taxa de juros deve ficar alta por período prolongado

Selic chega a 15% e deve permanecer alta por mais tempo

Mercado espera última alta da Selic em 2025: 14,75% ao ano

Copom aponta para aumento da Selic em 1 ponto em março

Economia

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho

Publicidade

Economia

Governo vai reformular Auxílio Gás e oferecer vale para compra direta do botijão

ÚLTIMAS

Serviços

Jovens de Anastácio participam de Cerimônia de Juramento à Bandeira

Evento marcou a entrega dos certificados de dispensa do serviço militar obrigatório nesta sexta-feira

Saúde

Dia D de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado em Nioaque

Imunização será realizada na ESF Urbano 2, das 7h às 16h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo