25 de Setembro de 2025 • 15:35

Prazo

Proprietários rurais em MS têm apenas 5 dias para entregar declaração

Donos de imóveis rurais têm até dia 30 deste mês para entregar a declaração do ITR à Receita Federal em MS

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 14:01

Receita Federal / Assessoria

Donos de imóveis rurais têm até dia 30 deste mês para entregar a declaração do ITR à Receita Federal em MS.

O prazo começou em 11 de agosto e até o momento já foram entregues 61 mil declarações. Em 2024, foram recebidos 78.432 documentos dentro do prazo, incluindo as retificadoras.

Estão obrigados a declarar contribuintes pessoas físicas ou jurídicas (exceto imunes ou isentas) que tenham imóvel em seu nome, além de quem perdeu a posse ou a propriedade rural entre 1º de janeiro e a data de entrega.

A novidade deste ano é o serviço digital “Minhas Declarações do ITR”, disponível no Portal de Serviços da Receita Federal, na aba Imóveis. A ferramenta substitui os downloads anuais e permite o preenchimento direto no ambiente online, com recursos como:

• Recuperação automática de dados cadastrais;

• Agrupamento de declarações de imóveis do mesmo contribuinte;

• Acesso por computador ou celular;

• Preenchimento de múltiplos exercícios em um único ambiente.

Pagamento do imposto

• O valor pode ser parcelado em até 4 cotas mensais e sucessivas de, no mínimo, R$ 50 cada;

• Débitos abaixo de R$ 100 devem ser pagos em cota única;

• O pagamento pode ser feito por transferência bancária, Darf ou Pix com QR Code gerado pelo sistema;

• A primeira cota ou a cota única vence em 30 de setembro;

• É possível antecipar ou ampliar o número de parcelas por meio de retificação da DITR, desde que antes do vencimento da primeira.

O envio também pode ser feito pelo Programa Gerador da Declaração do ITR 2025, disponível no site da Receita Federal.

Esportes

Corrida dos Poderes registra recorde de inscritos

3ª edição será dia 25 de outubro

SAÚDE

Carreta do Hospital de Amor chega a Anastácio com atendimentos preventivos

