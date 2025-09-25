Proprietários rurais em MS têm apenas 5 dias para entregar declaração

Receita Federal / Assessoria

Donos de imóveis rurais têm até dia 30 deste mês para entregar a declaração do ITR à Receita Federal em MS.

O prazo começou em 11 de agosto e até o momento já foram entregues 61 mil declarações. Em 2024, foram recebidos 78.432 documentos dentro do prazo, incluindo as retificadoras.

Estão obrigados a declarar contribuintes pessoas físicas ou jurídicas (exceto imunes ou isentas) que tenham imóvel em seu nome, além de quem perdeu a posse ou a propriedade rural entre 1º de janeiro e a data de entrega.

A novidade deste ano é o serviço digital “Minhas Declarações do ITR”, disponível no Portal de Serviços da Receita Federal, na aba Imóveis. A ferramenta substitui os downloads anuais e permite o preenchimento direto no ambiente online, com recursos como:

• Recuperação automática de dados cadastrais;

• Agrupamento de declarações de imóveis do mesmo contribuinte;

• Acesso por computador ou celular;

• Preenchimento de múltiplos exercícios em um único ambiente.

Pagamento do imposto

• O valor pode ser parcelado em até 4 cotas mensais e sucessivas de, no mínimo, R$ 50 cada;

• Débitos abaixo de R$ 100 devem ser pagos em cota única;

• O pagamento pode ser feito por transferência bancária, Darf ou Pix com QR Code gerado pelo sistema;

• A primeira cota ou a cota única vence em 30 de setembro;

• É possível antecipar ou ampliar o número de parcelas por meio de retificação da DITR, desde que antes do vencimento da primeira.

O envio também pode ser feito pelo Programa Gerador da Declaração do ITR 2025, disponível no site da Receita Federal.

