Quase metade da população de MS está endividada, aponta Serasa

Mato Grosso do Sul enfrenta um cenário preocupante de inadimplência: 1,2 milhão de moradores estão com dívidas em atraso, o que representa quase metade da população do Estado. Juntos, eles somam mais de 5 milhões de débitos, segundo levantamento divulgado pelo Serasa nesta sexta-feira (5).
As cidades com maior concentração de devedores são Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Na Capital, o valor médio das dívidas chega a R$ 8.189,95, enquanto a média estadual é de R$ 1.642,60.
Para auxiliar na regularização, o Serasa promove na próxima terça-feira (9) um mutirão de renegociação de débitos, que deve beneficiar cerca de 39 mil sul-mato-grossenses. Os descontos podem chegar a 99%. A ação conta com a participação de bancos, varejistas, financeiras e concessionárias de serviços essenciais, como água e energia.
Em 2025, o número de negociações no Estado cresceu 9% em comparação ao ano anterior, com 7 mil pessoas aproveitando os feirões para limpar o nome.
As renegociações podem ser feitas pelo aplicativo Serasa Limpa Nome (Android e iOS), pelo site oficial ou ainda nas agências dos Correios, onde é cobrada uma taxa de R$ 4,60 por acordo firmado.
