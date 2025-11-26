Quiabo tem queda de 15% na CEASA MS enquanto mamão e batata sobem

Preço do quiabo registrou queda / Ceasa-MS

O quiabo registrou queda média de 15,38% nesta semana na CEASA/MS, impulsionado pela boa oferta do produto. Segundo a Divisão de Mercado e Abastecimento, a tendência de preços menores também atingiu a berinjela e a alface crespa, que ficaram cerca de 14% mais baratas em relação à semana anterior.

Entre os produtos em alta, o boletim destaca o mamão formosa, que subiu 11,11% devido à redução na oferta provocada pela chuva, especialmente na Bahia. A batata inglesa também teve aumento de 9,09%, após intempéries comprometerem a colheita em regiões produtoras.

Outros itens apresentaram variações relevantes no período. A banana prata e a maçã nacional tiveram valorização com menor oferta e melhora na qualidade, enquanto melão espanhol, jiló e abobrinha registraram oscilações conforme a disponibilidade no mercado.

