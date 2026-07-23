Acessibilidade

23 de Julho de 2026 • 15:25

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Receita abre nesta sexta consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda

Mais de 2,7 milhões de contribuintes serão contemplados; pagamento será feito em 31 de julho

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 15:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Consulta poderá ser feita na página da Receita Federal ou por aplicativo oficial / Luís Lima Jr/Fotoarena/stock.adobe.com

A Receita Federal libera, a partir das 09h desta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2026. Ao todo, serão pagos R$ 4,61 bilhões a 2,74 milhões de contribuintes, com depósito previsto para o dia 31 de julho.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes com prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix. Outras 507.262 contemplam pessoas enquadradas nos critérios legais de prioridade, enquanto 1.396.474 restituições serão pagas a contribuintes sem prioridade.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal, na opção "Meu Imposto de Renda", seguida de "Consultar a Restituição". O órgão também disponibiliza o serviço por meio do aplicativo oficial para celulares e tablets.

Caso a restituição não seja creditada por erro nos dados bancários ou problemas na conta informada, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil, dentro do prazo de um ano a partir da primeira tentativa de depósito.

Ao consultar a restituição, o contribuinte também poderá verificar se a declaração caiu na chamada malha fina. Nesses casos, a situação pode ser consultada pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Se houver alguma inconsistência causada por erro no preenchimento da declaração, será necessário enviar uma declaração retificadora. Quando a divergência for de responsabilidade da fonte pagadora ou de terceiros, o contribuinte deverá aguardar a correção das informações para que a declaração seja liberada.

Calendário dos próximos pagamentos

Terceiro lote: 31 de julho;
Quarto lote: 28 de agosto.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Previdência social

Governo libera R$ 547 milhões para ressarcir vítimas de descontos no INSS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Comércio exterior

EUA excluem café, carne, petróleo e aeronaves de nova tarifa sobre produtos brasileiros

Medida entra em vigor no próximo dia 22; governo brasileiro anunciou que recorrerá à OMC e poderá aplicar a Lei de Reciprocidade

Imposto de Renda 2026

Lote especial de restituição do IRPF começa a ser pago nesta quarta-feira

Publicidade

Combustíveis

Conselho amplia para 32% mistura de etanol na gasolina por 180 dias

ÚLTIMAS

Desenvolvimento sustentável

Novas leis regulamentam expansão urbana em Camisão e Piraputanga

Normas sancionadas pela Prefeitura de Aquidauana estabelecem regras para ocupação do solo, atração de investimentos e preservação ambiental nos dois distritos

Aquidauana

Homem fica gravemente ferido após ser arrastado sob carro por quase 1.600 metros

Vítima foi socorrida pelo Samu e transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo