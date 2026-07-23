Receita abre nesta sexta consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda

Consulta poderá ser feita na página da Receita Federal ou por aplicativo oficial / Luís Lima Jr/Fotoarena/stock.adobe.com

A Receita Federal libera, a partir das 09h desta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2026. Ao todo, serão pagos R$ 4,61 bilhões a 2,74 milhões de contribuintes, com depósito previsto para o dia 31 de julho.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes com prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix. Outras 507.262 contemplam pessoas enquadradas nos critérios legais de prioridade, enquanto 1.396.474 restituições serão pagas a contribuintes sem prioridade.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal, na opção "Meu Imposto de Renda", seguida de "Consultar a Restituição". O órgão também disponibiliza o serviço por meio do aplicativo oficial para celulares e tablets.

Caso a restituição não seja creditada por erro nos dados bancários ou problemas na conta informada, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil, dentro do prazo de um ano a partir da primeira tentativa de depósito.

Ao consultar a restituição, o contribuinte também poderá verificar se a declaração caiu na chamada malha fina. Nesses casos, a situação pode ser consultada pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Se houver alguma inconsistência causada por erro no preenchimento da declaração, será necessário enviar uma declaração retificadora. Quando a divergência for de responsabilidade da fonte pagadora ou de terceiros, o contribuinte deverá aguardar a correção das informações para que a declaração seja liberada.

Calendário dos próximos pagamentos

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 28 de agosto.