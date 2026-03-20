Acessibilidade

20 de MarÃ§o de 2026 • 12:20

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Economia

Receita antecipa liberaÃ§Ã£o do programa do IRPF 2026 para download

Software estÃ¡ disponÃ­vel desde as 18h na pÃ¡gina do Fisco

AgÃªncia Brasil

Publicado em 20/03/2026 Ã s 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

RestituiÃ§Ã£o da Receita Federal / Joedson

A Receita Federal antecipou a liberação do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026), permitindo que contribuintes iniciem o preenchimento antes do prazo inicialmente previsto.

A disponibilização do sistema estava programada para ocorrer nesta sexta-feira (20), às 8h, mas foi liberada ainda nesta quinta-feira (19), por volta das 18h, após a conclusão antecipada dos testes finais e validação das versões para diferentes plataformas.

Liberação antecipada
Com a medida, os contribuintes já podem baixar o programa e começar a organizar as informações necessárias para a declaração do Imposto de Renda.

Segundo a área técnica da Receita, a antecipação foi possível graças a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema.

O objetivo, de acordo com o órgão, é oferecer um serviço mais ágil, estável e acessível ao cidadão.

Prazo mantido
Apesar da liberação antecipada do programa, o calendário oficial de entrega das declarações permanece inalterado. O envio começa no dia 23 de março.

A possibilidade de preenchimento prévio pode beneficiar especialmente contribuintes que não utilizam a declaração pré-preenchida e desejam reunir documentos com mais calma.

Restituição
A Receita também destaca que iniciar o preenchimento com antecedência pode ajudar quem busca receber a restituição nos primeiros lotes, já que a ordem de envio é um dos critérios considerados.

O programa já está disponível para download no site oficial do órgão.

Leia TambÃ©m

â€¢ Receita exigirÃ¡ declaraÃ§Ã£o de ganhos com bets no Imposto de Renda

â€¢ Receita divulga datas de restituiÃ§Ã£o de IR; 1º lote sai em 29 de maio

â€¢ Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Economia

Prazo para enviar declaraÃ§Ã£o do IR comeÃ§a na prÃ³xima segunda

Perfil econÃ´mico

AgropecuÃ¡ria de MS apresenta o maior crescimento do PaÃ­s em 2025

ModernizaÃ§Ã£o

Mato Grosso do Sul terÃ¡ R$ 928 milhÃµes de investimentos na rede elÃ©trica

O objetivo dos investimentos Ã© continuar a atrair novas empresas e ainda oferecer boas condiÃ§Ãµes para as que jÃ¡ estÃ£o instaladas no Estado

Economia

Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Publicidade

ec

AgÃªncias bancÃ¡rias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia

ÃšLTIMAS

OcorrÃªncia

Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube

JustiÃ§a

Defensoria articula parceria para ampliar atendimento psicolÃ³gico a internos em CorumbÃ¡

A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo