Receita antecipa liberaÃ§Ã£o do programa do IRPF 2026 para download

Software estÃ¡ disponÃvel desde as 18h na pÃ¡gina do Fisco
RestituiÃ§Ã£o da Receita Federal / Joedson
A Receita Federal antecipou a liberação do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026), permitindo que contribuintes iniciem o preenchimento antes do prazo inicialmente previsto.
A disponibilização do sistema estava programada para ocorrer nesta sexta-feira (20), às 8h, mas foi liberada ainda nesta quinta-feira (19), por volta das 18h, após a conclusão antecipada dos testes finais e validação das versões para diferentes plataformas.
Liberação antecipada
Com a medida, os contribuintes já podem baixar o programa e começar a organizar as informações necessárias para a declaração do Imposto de Renda.
Segundo a área técnica da Receita, a antecipação foi possível graças a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema.
O objetivo, de acordo com o órgão, é oferecer um serviço mais ágil, estável e acessível ao cidadão.
Prazo mantido
Apesar da liberação antecipada do programa, o calendário oficial de entrega das declarações permanece inalterado. O envio começa no dia 23 de março.
A possibilidade de preenchimento prévio pode beneficiar especialmente contribuintes que não utilizam a declaração pré-preenchida e desejam reunir documentos com mais calma.
Restituição
A Receita também destaca que iniciar o preenchimento com antecedência pode ajudar quem busca receber a restituição nos primeiros lotes, já que a ordem de envio é um dos critérios considerados.
O programa já está disponível para download no site oficial do órgão.
ModernizaÃ§Ã£o
O objetivo dos investimentos Ã© continuar a atrair novas empresas e ainda oferecer boas condiÃ§Ãµes para as que jÃ¡ estÃ£o instaladas no Estado
OcorrÃªncia
O caso ocorreu na Rua JosÃ© Tadao Arima, via que tambÃ©m dÃ¡ acesso ao aeroclube
JustiÃ§a
A iniciativa tem o objetivo de viabilizar aÃ§Ãµes que contribuam para o fortalecimento da assistÃªncia psicolÃ³gica nas unidades prisionais masculina e feminina do municÃpio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS