Receita Federal abre hoje consulta ao lote residual do IR

Unidade da Receita Federal / Agência Brasil

A Receita Federal abre hoje (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. Em Mato Grosso do Sul, o montante chega a R$ 5.941.164,20 sobre anos anteriores.

Desse total, R$ 3.052.754,48 se referem a restituições de 2023. De acordo com a Receita Federal de MS, 3.496 contribuintes tem direito ao primeiro lote. O restante, de R$ 2.888.409,72, será destinado a 2.626 pessoas, referentes a lotes de 2022 para trás.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.