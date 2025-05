Receita Federal de MS recebe 330 mil declarações do IR

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

A Receita Federal recebeu até a manhã deste sábado, 330 mil declarações do Imposto de Renda. O prazo encerra dia 30 de maio.

Faltam prestar contas 342 mil contribuintes, uma vez que a Receita Federal espera receber 672 mil documentos até 30 de maio, quando termina o prazo.

Novidades e mudanças na declaração de 2025

Entre as principais mudanças para o IRPF 2025, destacam-se:

Novas faixas de isenção: A Receita Federal elevou a faixa de isenção para quem recebe até R$ 24 mil anuais, buscando ampliar a justiça fiscal.

Declaração pré-preenchida aprimorada: Agora, o sistema permite uma maior integração com dados bancários e previdenciários, facilitando a conferência e preenchimento das informações.

Regras específicas para investimentos em criptomoedas: Os contribuintes que possuem ativos digitais devem declarar suas operações, incluindo compras, vendas e saldos em exchanges.

Quem deve declarar?

De acordo com as regras atuais, estão obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2024 ou possui bens acima de R$ 300 mil. Além disso, quem realizou operações com criptomoedas ou obteve ganhos de capital também deve ficar atento às obrigações.

Dicas importantes para os contribuintes

Reúna toda a documentação necessária com antecedência, como informes de rendimentos, recibos de despesas médicas e comprovantes de bens.

Utilize o programa oficial da Receita Federal disponível no site oficial para evitar erros.

Aproveite as facilidades do sistema pré-preenchido, mas revise todas as informações antes de enviar.

Consequências do atraso ou omissão

O não envio da declaração dentro do prazo pode gerar multas que variam de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Além disso, a omissão de informações pode acarretar problemas futuros com a Receita Federal.

Orientações locais

Em Mato Grosso do Sul, órgãos como a Secretaria da Fazenda reforçam a importância da regularidade fiscal dos contribuintes. Para dúvidas específicas ou assistência na declaração, é possível procurar profissionais especializados ou os postos de atendimento da Receita Federal na região.

