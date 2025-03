Receita Federal espera 671 mil declaraÃ§Ãµes do IR de MS

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

Em 2025, a Receita Federal espera a entrega de 671.985 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física em Mato Grosso do Sul.

Segundo o comunicado divulgado para a imprensa, em 2024, foram entregues 627 mil documentos dentro do prazo.

A entrega da declaração começa na próxima segunda-feira (17). Assim, foram apresentadas mudanças importantes, novos recursos tecnológicos, e detalhes sobre prazos, formas de acesso e a expectativa em relação ao uso da declaração pré-preenchida.

A obrigatoriedade de entrega da declaração de Imposto de Renda de 2025 se estende a pessoas físicas que se enquadram em determinados critérios de rendimento. Entre as principais mudanças, destacam-se os seguintes limites de receita bruta:

- Quem recebeu acima de R$ 33.888,00 no ano de 2024, sendo esta uma com média de R$ 2.824 mensais;

- Para quem teve atividade rural, o limite foi elevado de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00;

- Pessoas que tiveram rendimentos de aplicações financeiras ou de lucros e dividendos no exterior também precisam entregar a declaração anual.

Além disso, a obrigatoriedade permanece para quem teve patrimônio superior a R$ 800 mil, assim como demais obrigatoriedades já constantes em anos anteriores.