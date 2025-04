Receita Federal libera consulta ao lote residual a partir das 9h de hoje

Receita Federal / Assessoria

A Receita Federal vai liberar neste mês, R$ 4.514.963,15 em restituições do lote residual do IRPF (Imposto de Renda de Pessoas Físicas) para 5.086 contribuintes de Mato Grosso do Sul.

A consulta estará disponível a partir das 9h desta quarta-feira (23).

O pagamento será feito no dia 30 de abril, diretamente na conta bancária informada na declaração, seja por depósito tradicional ou via chave Pix.

O lote residual contempla contribuintes que caíram na malha fina e que, por esse motivo, não receberam nos cinco lotes regulares de restituição.

Para consultar, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em "Consultar restituição de Imposto de Renda", depois em "Iniciar", informar o CPF e a data de nascimento, e, por fim, clicar em "Consultar". Também é possível acessar as informações por meio do aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones.