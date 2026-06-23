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Economia

Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda

Pagamento será realizado no dia 30 de junho; lote contempla mais de 9,5 milhões de contribuintes em todo o país

O Pantaneiro

Publicado em 23/06/2026 às 09:29

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Verificação pode ser feita por meio do portal da Receita Federal / Bruno Peres/Agência Brasil

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23), às 09h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Os contribuintes contemplados receberão o crédito bancário no próximo dia 30 de junho.

A verificação pode ser feita por meio do portal da Receita Federal, acessando a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar minha restituição”. Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo oficial da Receita Federal disponível para smartphones e tablets.

Este é o maior lote de restituição da história em número de beneficiados. Ao todo, serão pagos cerca de R$ 16 bilhões a 9.585.797 contribuintes. O valor total é o mesmo do primeiro lote de restituição, liberado em 29 de maio deste ano.

Do montante disponibilizado, aproximadamente R$ 4,49 bilhões serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal no recebimento. Entre eles estão 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1.106.923 idosos entre 60 e 79 anos, 106.294 pessoas com deficiência física ou mental, ou portadoras de moléstia grave, além de 507.768 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Além dos grupos prioritários previstos em lei, a Receita Federal também contemplou 7.709.752 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram pelo recebimento da restituição via Pix, modalidade que vem sendo incentivada pelo órgão por proporcionar mais rapidez e segurança nas operações.

Caso a restituição não seja creditada por algum problema na conta bancária informada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano junto à instituição financeira responsável pelo pagamento.

A Receita orienta os contribuintes a consultarem regularmente a situação da restituição para verificar eventuais pendências e acompanhar o processamento da declaração.

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