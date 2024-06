Receita Federal paga 2º lote de restituições do IR hoje

Imposto de Renda / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (28), o 2º lote de restituições do Imposto de Renda 2024. Serão destinados R$ 133,8 milhões para 90,5 mil contribuintes sul-mato-grossenses, com prioridade para as devoluções via Pix e para as prioridades legais.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, "Consultar a Restituição". A consulta também pode ser feita por aplicativo.

Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesses casos, o cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB (www.bb.com.br/irpf) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor no prazo, deverá solicitá-lo no site da Receita Federal, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos", depois "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Calendário de restituição do IRPF 2024:

Primeiro lote: 31 de maio (já pago)

Segundo lote: 28 de junho (já pago)

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto e último lote: 30 de setembro