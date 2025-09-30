Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 19:11

Receita Federal retém 12 mil declarações de IR 2025 em MS

Das 357.761 declarações com direito à restituição, 345.534 já foram liberadas

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 16:25

Unidade da Receita Federal / Agência Brasil

A Receita Federal reteve em malha 12.217 declarações do Imposto de Renda 2025 em Mato Grosso do Sul, o que representa menos de 4% do total de contribuintes com direito à restituição.

Das 357.761 declarações com direito à restituição, 345.534 já foram liberadas nos cinco lotes pagos entre maio e setembro, somando R$ 571,8 milhões.

A Receita explica que as declarações com imposto a restituir não foram liberadas porque apresentaram pendências que exigem análise mais detalhada.

Para consultar os motivos da retenção e regularizar a situação, o contribuinte deve acessar o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal.

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, destaca que a agilidade no processamento das declarações se deve à modernização dos sistemas e a valorização da conformidade tributária.

Segundo ele, a eficiência alcançada permitiu que mais de 96% dos contribuintes com direito à restituição recebessem o valor dentro dos cinco lotes regulares.

Educação

Escolas indígenas de Nioaque recebe doação de celulares apreendidos em presídios

Policiais penais da Agepen participaram da entrega de 200 aparelhos celulares

Polícia

Peixaria é interditada em Campo Grande por vender produtos impróprios

Fiscalização encontrou peixes deteriorados, excesso de gelo e falta de selo de inspeção

