Receita Federal retém 12 mil declarações de IR 2025 em MS

Unidade da Receita Federal / Agência Brasil

A Receita Federal reteve em malha 12.217 declarações do Imposto de Renda 2025 em Mato Grosso do Sul, o que representa menos de 4% do total de contribuintes com direito à restituição.

Das 357.761 declarações com direito à restituição, 345.534 já foram liberadas nos cinco lotes pagos entre maio e setembro, somando R$ 571,8 milhões.

A Receita explica que as declarações com imposto a restituir não foram liberadas porque apresentaram pendências que exigem análise mais detalhada.

Para consultar os motivos da retenção e regularizar a situação, o contribuinte deve acessar o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal.

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, destaca que a agilidade no processamento das declarações se deve à modernização dos sistemas e a valorização da conformidade tributária.

Segundo ele, a eficiência alcançada permitiu que mais de 96% dos contribuintes com direito à restituição recebessem o valor dentro dos cinco lotes regulares.