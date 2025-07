Receita libera consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta

Restituição da Receita Federal / Joédson Alves/agência Brasil

A partir desta quinta-feira (24), a Receita Federal disponibiliza a consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2025. Em Mato Grosso do Sul, mais de R$ 158,7 milhões serão pagos a 114.816 contribuintes.

Nesta etapa, têm prioridade no recebimento os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência física ou mental, contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério, além daqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram a restituição via Pix, com chave vinculada ao CPF.