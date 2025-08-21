Acessibilidade

21 de Agosto de 2025

Economia

Receita libera consulta ao quarto lote de restituição do IRPF na sexta-feira

O lote é formado por 1.884 milhão de restituições que serão destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 18:09

O crédito bancário das 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto / Joédson Alves/agência Brasil

A Receita Federal do Brasil colocará à disposição para consulta dos contribuintes, partir das 10 horas desta sexta-feira, 28, o quarto lote de restituição do IRPF (Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas) de 2025. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário das 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto, no valor total de R$ 2.917.617.001,41.

Desse total, R$ 454.613.578,23 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 13.515 restituições para idosos acima de 80 anos, 72.434 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 312.915 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 1.454.509 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Para saber se a restituição está disponível, acesse a página "Meu Imposto de Renda" , que apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC . Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita fornece, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A Receita Federal do Brasil assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Para não haver prejuízo ao contribuinte, a Receita Federal do Brasil oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB , ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC , acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Deixe a sua opinião

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Operação "Indébito" desarticulou grupo que aplicava golpes contra clientes de planos de saúde em todo o país

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos

