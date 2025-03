Receita recebe 3.451 declaraÃ§Ãµes nas primeiras horas em MS

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

O primeiro balanço do Imposto de Renda de Mato Grosso do Sul de 2025 aponta 3.451 declarações entregues no primeiro dia, ou seja, nesta segunda-feira (17).

Até às 10h30 foram entregues 3.451 declarações. A expectativa é que o número de declarantes atinja 672 mil até 30 de maio, quando termina o prazo de entrega.

Em 2024, foram entregues 627 mil no prazo. Entre 9h e 9h30, houve média de 25 declarações entregues por minuto.