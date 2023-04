Rede de lojas Marisa vai fechar 90 filiais

A rede de lojas Marisa anunciou novas medidas de seu plano de reestruturação para reduzir o endividamento e melhorar a estrutura de custos. A empresa divulgou os resultados financeiros não auditados do quarto trimestre de 2022, apresentando um prejuízo líquido de R$ 188,6 milhões — equivalente a uma piora de 670% em relação ao mesmo período de 2021.

Apesar de sua receita líquida ter crescido 10% ao longo de 2022, a Marisa terminou o ano com prejuízo de R$ 391 milhões. Dentre as medidas previstas no plano, está a capitalização de R$ 90 milhões por acionistas controladores na MPagamentos — seu braço financeiro que atua nos segmentos de crédito e financiamento.

Além disso, a varejista de moda anunciou medidas contábeis após a revisão de auditoria, como baixa de R$ 50 milhões em receita registrada de maneira equivocada e a reclassificação de R$ 48 milhões de despesas operacionais de curto prazo, também chamada opex, para investimentos de longo prazo, conhecidos como capex.

No corte de gastos, o novo CEO da Marisa, João Pinheiro Nogueira Batista, afirma que serão fechadas 90 das 334 lojas distribuídas no país. Para o Broadcast, Pinheiro afirma que “não se trata de cortar vendedor de lojas e, sim, fechar lojas deficitárias e realocar pessoas na medida do possível".

Mudanças na diretoria

Nos últimos seis anos, as Lojas Marisa tiveram cinco presidentes diferentes. Antes mesmo da divulgação dos resultados financeiros, a varejista voltou a ser assunto no mercado corporativo devido à renúncia de Adalberto Pereira dos Santos à presidência da empresa e da saída de Marcelo Adriano Casarin como membro do conselho de administração.

A empresa elegeu como novo CEO, João Pinheiro Nogueira Batista, que também foi nomeado para ser o diretor de relações com investidores. Após os anúncios das demissões dos executivos e membros do conselho, as ações da Marisa registraram uma queda de mais de 30%.

Com informações do Portal UOL