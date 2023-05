Reforma do CAIC Antônio Pace está transformando o espaço escolar

Local está em obra / Divulgação

Quem passa pela frente da Escola Caic, no bairro da Exposição, já consegue ver a diferença, um grande canteiro de obra transformando um prédio antigo, em um local que vai ficar mais bonito e organizado para receber os alunos.

A reforma da segunda etapa da Escola Municipal CAIC Antônio Pace, em Aquidauana, segue em ritmo acelerado. A Prefeitura de Aquidauana está aportando, somente nesta 2ª etapa da reforma, cerca de 2 milhões de reais, recursos próprios do município.

O prefeito Odilon Ribeiro, que está acompanhando de perto os trabalhos de reforma da escola, destacou que a missão com esse investimento público é de “deixar essa escola mais bonita, arejada, organizada e acolhedora”.

Nesta 2ª etapa, estão sendo feitos os serviços de substituição de toda a rede elétrica e hidráulica, troca da caixa de água, revitalização do piso, pintura geral, reforma geral da quadra, recuo do alambrado e do estacionamento na área externa, paisagismo, adequação do hidrante e extintores para uso de emergência, dentro do que exige o Corpo de Bombeiros.

*Com assessoria de imprensa.