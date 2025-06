Rendimento médio no Brasil atinge recorde, mas desigualdade persiste

Marcello Casal jr/Agência Brasi

O rendimento médio dos trabalhadores brasileiros chegou a R$ 3.270 no quarto trimestre de 2024, o maior valor já registrado no país. Os dados são do boletim Emprego em Pauta, divulgado nesta sexta-feira (13) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Segundo o levantamento, o valor médio dos rendimentos permaneceu praticamente estável entre 2014 e 2022, com quedas pontuais nos anos de pandemia, em 2020 e 2021. A partir de 2022, no entanto, houve uma recuperação, com alta acumulada de 7,5% até o fim de 2024.