Riedel participa da abertura da Expoagro, em Dourados

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (10) da abertura da Expoagro, tradicional feira agropecuária de Dourados. No evento ele destacou a importância do agronegócio no desenvolvimento do Estado e que o setor fez o dever de casa para enfrentar os momentos difíceis.

"Uma alegria participar deste evento, que é uma das maiores feiras agropecuárias do Estado. Uma festa tradicional que é um sucesso e importante para Dourados", afirmou o governador.

Riedel lembrou o momento difícil que o agro está vivendo, mas pediu para que os produtores acreditem no Estado. "Temos que olhar para frente, pois o agro do Mato Grosso do Sul fez o dever de casa, apostando em tecnologia e entregando o que o mundo pede em produção. Diversificando cadeias e aumentando as oportunidades, em um Estado onde a ordem é mantida", completou.

O evento começa hoje (10) e segue até o dia 19 de maio. Na abertura teve um minuto de silêncio em solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul, em função das tragédia em função das enchentes. Também houve o anúncio de campanha de arrecadação de alimentos.

A Expoagro terá atrações regionais e artistas nacionais consagrados como Gustavo Lima, Léo Santana, Dj Alok, além das duplas Bruninho e Davi, Jads e Jadson e a cantora Ana Castela. A expectativa da organização é receber 70 mil pessoas durante os dez dias de festa.