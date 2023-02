Riedel reitera compromissos para implantação de fábrica de celulose de R$ 15 bilhões

Governador destacou investimentos / Saul Schramm

Governador Eduardo Riedel recebeu nesta terça-feira (31) o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Arauco, Mário José de Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena em Inocência, na região do Bolsão.

Na reunião, Mário Neto apresentou o planejamento dos investimentos e Eduardo Riedel reafirmou os compromissos na área de infraestrutura para permitir o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município de 8 mil habitantes. O Projeto Sucuriú, de implantação da unidade em Inocência, prevê o investimento privado de 3 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões), com 12 mil pessoas trabalhando no pico da construção da fábrica.

Eduardo Riedel destacou o papel do Estado e a transformação provocada pelo investimento. “Discutimos as contrapartidas do Estado, estradas, pavimentação, linha férrea, fibra ótica, que tem que chegar à empresa, todas as ações que o Estado tem que fazer para viabilizar esse que é um dos maiores investimentos privados do Brasil e que começa a partir de já, esse ano, a área florestal, que é a base de produção para empresa de celulose. Então, a gente entrega no dia a dia as ações do Governo do Estado para viabilizar essa unidade”, disse o governador.

Ainda segundo ele, o empreendimento vai ao encontro do projeto de futuro para o Estado.

“Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais cresce do Brasil e esse investimento vai trazer empregos, renda, oportunidade para as pessoas de Inocência e trazer gente para Inocência também para aproveitar essas oportunidades. Saímos dessa reunião muito satisfeitos com tudo o que tem acontecido e vamos continuar trabalhando para viabilizar esse tipo de desenvolvimento para o nosso Estado”.



Investimentos da empresa



Já o diretor Mário Neto falou que o Governo de Mato Grosso do Sul está dando um apoio importante ao empreendimento e que, na reunião desta terça-feira, foram reforçados os laços entre a empresa e o Estado. “Estamos muito confiantes com o projeto Sucuriú, com a cooperação do Governo do Estado e do Município. Desde o início, o projeto sempre foi estruturado dessa forma: um trabalho em equipe do Governo, do Município e da Arauco. Esse projeto, assim como o DNA da Arauco, está fortemente calcado nos três pilares da ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança) e da sustentabilidade e temos certeza de que ele vai trazer desenvolvimento econômico, social, e uma pegada altamente sustentável na forma de gerir e executar os projetos aqui no Estado, fazendo com que Mato Grosso do Sul se consolide realmente como o Vale da Celulose”, declarou.

E o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou que Mato Grosso do Sul vai se tornar o maior produtor de celulose do mundo e ressaltou, ainda, a importância das contrapartidas do Estado. “Temos a construção de uma fábrica em Ribas do Rio Pardo e, agora, o projeto da Arauco, na mesma dimensão, no município de Inocência. Mato Grosso do Sul, nós chamamos de Vale da Celulose, exatamente por isso. Somos o 2º em produção de celulose, o 1º em exportação, mas com esses projetos nós seremos o estado maior produtor de celulose do mundo e com projetos altamente sustentáveis”, afirmou.

O encontro também contou com as presenças do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil); do prefeito Antonio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofap); do vice-presidente e consultor sênior da STCP Engenharia, Joésio Siqueira; e de representantes da Câmara Municipal de Inocência, entre outras autoridades.